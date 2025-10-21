Francia Sarkozy in carcere | condannato in primo grado a 5 anni per il caso Gheddafi

Parigi, 21 ottobre 2025 – L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy è entrato oggi nel carcere di La Santé, a Parigi, per scontare cinque anni di detenzione dopo la condanna per associazione a delinquere nel caso dei finanziamenti illegali alla sua campagna presidenziale del 2007 da parte di Muammar Gheddafi. Sulla strada che lo ha portato nel penitenziario, Sarkozy ha condiviso un tweet nel quale si è dichiarato “innocente”, parlando di uno “scandalo giudiziario” che lo ha coinvolto e dicendo di “non avere dubbi. La verità trionferà”. E’ la prima volta che in Francia un ex presidente viene detenuto, ma nel suo tweet Sarkozy ha voluto sottolineare che “non è un ex presidente della repubblica ad essere incarcerato questa mattina, ma un uomo innocente”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it