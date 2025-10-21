Francia Sarkozy in carcere | condannato in primo grado a 5 anni per il caso Gheddafi
Parigi, 21 ottobre 2025 – L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy è entrato oggi nel carcere di La Santé, a Parigi, per scontare cinque anni di detenzione dopo la condanna per associazione a delinquere nel caso dei finanziamenti illegali alla sua campagna presidenziale del 2007 da parte di Muammar Gheddafi. Sulla strada che lo ha portato nel penitenziario, Sarkozy ha condiviso un tweet nel quale si è dichiarato “innocente”, parlando di uno “scandalo giudiziario” che lo ha coinvolto e dicendo di “non avere dubbi. La verità trionferà”. E’ la prima volta che in Francia un ex presidente viene detenuto, ma nel suo tweet Sarkozy ha voluto sottolineare che “non è un ex presidente della repubblica ad essere incarcerato questa mattina, ma un uomo innocente”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
News recenti che potrebbero piacerti
Francia, Nicolas Sarkozy mano nella mano con Carla Bruni saluta la folla e va verso il carcere Vai su Facebook
Francia, “BfmTv”: Sarkozy continuerà ad essere membro dei Cda di Accor e Lagardere dal carcere - X Vai su X
Francia, Sarkozy entra in carcere dopo la condanna per corruzione - «Hanno voluto farmi sparire e questo mi fa rinascere»: parola dell’ex presidente francese, Nicolas Sarkozy, secondo alcune dichiarazioni pubblicate oggi dal giornale Le Figaro, nel giorno della sua ... Riporta ilsole24ore.com
Nicolas Sarkozy inizia oggi a scontare la sua pena in carcere - Cinque anni, per associazione a delinquere: è il primo presidente francese ad andare in prigione dal secondo Dopoguerra ... Come scrive ilpost.it
Nicolas Sarkozy va in carcere e manda un messaggio con i libri che porta in prigione - Il post: «Io in cella da innocente, la verità trionferà». Segnala vanityfair.it