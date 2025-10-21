Francia Sarkozy entra nel carcere de La Santé tra i cori dei sostenitori | l’ex presidente mano nella mano con Carla Bruni
L’ex presidente francese, Nicolas Sarkozy, mano nella mano con la moglie Carla Bruni, ha lasciato la sua casa accompagnato dalla moglie e si è diretto verso l’auto che lo attendeva per condurlo al carcere della Santé. I sostenitori, oltre un centinaio, lo attendevano e lo hanno voluto toccare, gli hanno stretto la mano, qualcuno lo ha abbracciato fra gli applausi e i cor i. Sarkozy si è fermato con tutti, salutando e in qualche caso scambiando anche baci con i presenti. Ha salutato tutti, anche quelli che scandivano il suo nome e gridavano “ Liberate Sarkozy ” dalle finestre. Carla Bruni gli è rimasta sempre vicina fino a quando è salito in macchina con l’avvocato Christophe Ingrain, camminando a testa china, senza sorridere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
