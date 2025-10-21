Francia Sarkozy è entrato nel carcere della Santè | Oggi è stato arrestato un innocente
"Continuerò a denunciare questo scandalo giudiziario, questo calvario che subisco da oltre 10 anni", ha sostenuto l'ex presidente, aggiungendo di essere afflitto da un forte dolore legato alla condizione della Francia. "Il mio Paese è umiliato dall'espressione di una vendetta che ha portato l'odio ad un livello senza precedenti", ha aggiunto, dicendosi comunque convinto che la verità trionferà anche su questo caso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
