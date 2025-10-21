Francia primo giorno di carcere per Sarkozy

Oggi 21 ottobre è il giorno dell’ incarcerazione dell’ex presidente francese Nicolas Sarkozy, che inizia a scontare nel penitenziario della Santé di Parigi la condanna a 5 anni per associazione a delinquere per i presunti finanziamenti da parte della Libia di Mu’ammar Gheddafi alla sua campagna elettorale del 2006. Come riporta Le Figaro, Sarkozy sarà messo in isolamento in una cella di 11 metri quadri, con una finestra sigillata: questo perché il carcere non ha altri mezzi per garantire la sua sicurezza assieme agli altri detenuti. Visto che in cella fa freddo, avrà diritto a una sciarpa, lunga non più di metro. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Francia, primo giorno di carcere per Sarkozy

https://radiondadurto.org/?p=201413 - FRANCIA: primo ministro Lecornu annuncia sospensione della contestatissima riforma delle pensioni ."Questo tema delle pensioni è stato l'oggetto dell'ultimo grande ciclo di mobilitazioni francesi e allora questo annunci - X Vai su X

Sarkozy entra nel carcere di La Santé, l'uscita di casa mano nella mano con Carla Bruni. Cella di 9 metri e un'ora d'aria al giorno - L'ex presidente francese, Nicolas Sarkozy, è entrato in automobile nel carcere della Santé, passando tra una folla di sostenitori e amici, con i giornalisti, tenuta a distanza ... Come scrive msn.com

Nicolas Sarkozy va in carcere. L'arrivo con Carla Bruni e l'isolamento - L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy ha raggiunto il carcere parigino in cui sconterà la condanna che gli è stata inflitta lo scorso settembre. msn.com scrive

Sarkozy oggi in carcere: "Vogliono farmi sparire, ma rinasco" - L'ex presidente, condannato in primo grado per associazione a delinquere, dormirà questa sera in prigione. Scrive tg24.sky.it