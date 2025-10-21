Francia l' ex presidente Sarkozy entra nel carcere della Santé

21 ott 2025

L'ex presidente francese, Nicolas Sarkozy, è arrivato nella prigione della Santé, dove sarà incarcerato per scontare la condanna a 5 anni per associazione a delinquere nel caso dei presunti finanziamenti libici della sua campagna elettorale del 2007. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

