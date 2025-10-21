Francia l' ex presidente Sarkozy entra nel carcere della Santé

L'ex presidente francese, Nicolas Sarkozy, è arrivato nella prigione della Santé, dove sarà incarcerato per scontare la condanna a 5 anni per associazione a delinquere nel caso dei presunti finanziamenti libici della sua campagna elettorale del 2007. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Francia, l'ex presidente Sarkozy entra nel carcere della Santé

Per la prima volta nella storia della Francia del Dopoguerra, un presidente della Repubblica finisce dietro le sbarre - facebook.com Vai su Facebook

Francia, primo giorno di carcere per l'ex presidente #Sarkozy: «Scandalo giudiziario, oggi finisce in prigione un innocente. La verità trionferà». Sarà messo in isolamento in una cella di 11 metri quadri - X Vai su X

Francia, perché Nicolas Sarkozy è in carcere: le tappe del processo e la condanna - Leggi su Sky TG24 l'articolo Francia, perché Nicolas Sarkozy è in carcere: le tappe del processo e la condanna ... Da tg24.sky.it

Sarkozy in carcere: prima volta nella storia della Francia. Cosa è successo al primo ex-presidente francese - Cosa è successo e cosa c'entra Muammar Gheddafi? alfemminile.com scrive

L'ex presidente francese Sarkozy è entrato in carcere per scontare la condanna di cinque anni - La detenzione in carcere di un ex capo di Stato è una situazione senza precedenti nell'Unione europea e ha messo a nudo le profonde divisioni in Francia sulla giustizia e l'eredità degli anni di presi ... Secondo msn.com