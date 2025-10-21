Francia l' ex presidente Sarkozy entra nel carcere della Santé | La verità trionferà

Una piccola folla di seguaci, parenti e amici si è radunata sotto la sua abitazione intonando la Marsigliese. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Francia, l'ex presidente Sarkozy entra nel carcere della Santé: "La verità trionferà"

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il messaggio dell’allora presidente della Francia davanti al Parlamento Europeo nel 1995 non è mai stato attuale come lo è ora che le destre radicali vogliono alzare muri e smantellare l'Europa - facebook.com Vai su Facebook

In Francia, un presidente traballa e un altro va in prigione. Domani Anna Maria Giordano alle 11 con Jean-Pierre Darnis e con un intervento di Manon Aubry. ? https://raiplaysound.it/programmi/radio3mondo… - X Vai su X

Sarkozy, il giorno è arrivato. L'ex presidente francese va in carcere, ultima passeggiata mano nella mano con Carla Bruni. VIDEO - L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy ha lasciato la sua casa di Parigi mano nella mano con la moglie Carla Bruni e ha salutato i suoi cari e i suoi sostenitori prima di salire in macchina e ... Si legge su msn.com

L'ex Presidente francese Nicolas Sarkozy in prigione a La Santé: in valigia 10 foto e 3 libri - Primo ex presidente della Repubblica francese a finire in carcere, l'ex inquilino dell'Eliseo è stato ritenuto colpevole di aver incassato fondi illeciti da Muammar Gheddafi durante la campagna eletto ... msn.com scrive

Sarkozy entra in carcere a Parigi dopo la condanna per il caso dei finanziamenti libici: “Scandalo giudiziario” - L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy entra oggi, 21 ottobre, nel carcere della Santé a Parigi, circa un mese dopo la sua condanna per associazione a ... Segnala lapresse.it