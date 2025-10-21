Francesco non è mai stato con lei e non vuole ridarci la sua cagnolina | i genitori di Pamela Genini contro l’ex fidanzato – Il video
«Bianca non sta bene». I genitori di Pamela Genini hanno lanciato un appello per riavere indietro la cagnolina della ragazza, uccisa a coltellate dal suo compagno Gianluca Soncin la sera del 14 ottobre. La madre della 29enne, ora, ha espresso il desiderio di avere indietro la cagnolina della giovane, razza Chiuaua, che ad oggi vive con l’ex compagno, Francesco Dolci. Il messaggio letto in diretta durante una delle ultime puntate del programma Mediaset Dentro la Notizia, non nasconde un attacco all’uomo, che – secondo i genitori di Genini – non sarebbe nemmeno mai stato insieme alla ragazza. «Il fantomatico ex compagno di Pamela, sempre negato dalla stessa, è arrivato al punto di non restituirci più Bianca, nemmeno con l’intervento delle forze dell’ordine», ha fatto sapere la madre della vittima. 🔗 Leggi su Open.online
