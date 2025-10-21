Francesco muore a 14 anni i genitori a processo per omicidio | Un medico ci ha plagiati Ecco chi era veramente

Compassione, rabbia e rispetto. Sono i sentimenti che emergono ascoltando Luigi Gianello e Martina Binotto, i genitori di Francesco, morto a 14 anni per un tumore osseo. Oggi, a Vicenza, si apre il processo che li vede imputati per omicidio con dolo eventuale, accusati di aver ritardato cure e diagnosi scegliendo di seguire le teorie del discusso medico tedesco Geerd Hamer. « La Davis è come la mamma, non si tocca », avrebbe detto un tempo Pietrangeli di fronte alla rinuncia a un simbolo nazionale; qui, invece, la “rinuncia” è stata quella alla medicina tradizionale, con conseguenze devastanti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Francesco muore a 14 anni, i genitori a processo per omicidio: “Un medico ci ha plagiati. Ecco chi era veramente”

