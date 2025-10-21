Francesco il ragazzo di 14 anni morto di tumore | la tragedia causata dal metodo Hamer genitori a processo

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un ragazzo di 14 anni morto per un tumore osseo. Francesco Gianello, un ragazzo vicentino di appena 14 anni, è morto lo scorso anno a causa di un tumore osseo. Oggi i suoi genitori sono a processo, accusati di aver ritardato le cure mediche necessarie. La coppia aveva infatti deciso di affidarsi al cosiddetto metodo Hamer, una pratica che rifiuta la medicina tradizionale e i farmaci, convinta che le malattie derivino da conflitti interiori. Oggi, a distanza di tempo, i genitori raccontano al Corriere della Sera: “Un medico ci aveva convinto. Non fate come noi.” Il calvario di Francesco: l’illusione della guarigione naturale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Francesco, il ragazzo di 14 anni morto di tumore: la tragedia causata dal metodo Hamer, genitori a processo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#fblifestyle RITROVATO Francesco Desiante, il ragazzo allontanatosi da Irsina (Mt) questo fine, è stato ritrovato, sta bene ed è già con la sua famiglia. Grazie a quanti hanno condiviso il post e la preoccupazione di famiglia ed amici. Vai su Facebook

Francesco Gianello, morto a 14 anni di tumore: «Il medico ci disse di curarlo con argilla e antinfiammatori. Cos'è il Metodo Hamer - Aveva solo 14 anni, e un tumore che – con una diagnosi e una terapia tempestiva – forse avrebbe potuto combattere. Da msn.com

Francesco Gianello, morto a 14 anni di tumore: i genitori imputati per omicidio. «Fu curato con il Metodo Hamer, non fate come noi» - Aveva solo 14 anni, e un tumore che – con una diagnosi e una terapia tempestiva – forse avrebbe potuto combattere. Lo riporta ilmattino.it

Francesco Gianello morto a 14 anni di tumore, i genitori: “Ci siamo fidati del medico che lo ha curato con argilla, niente chemio” - Il 14enne di Vicenza è morto di tumore dopo mesi di terapie alternative. Come scrive msn.com