Francesco Gianello morto a 14 anni di tumore i genitori a processo | ‘Non volevamo ucciderlo’

Francesco Gianello è deceduto per osteosarcoma al femore, il ricorso alle cure alternative. La sua storia ha scosso l’Italia, riacceso il dibattito sulle cure alternative e messo sotto accusa il mondo delle pseudoterapie. Francesco Gianello aveva 14 anni quando è morto nel 2024 a Vicenza per un osteosarcoma al femore. Oggi i suoi genitori, Luigi Gianello e Martina Binotto, sono imputati davanti alla Corte d’Assise con l’accusa di omicidio con dolo eventuale: secondo la Procura avrebbero ritardato volontariamente le cure oncologiche, affidando il figlio a pratiche prive di basi scientifiche, ispirate al cosiddetto metodo Hamer. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

