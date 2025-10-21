Francesco Gianello morto a 14 anni di tumore i genitori a processo | ‘Non volevamo ucciderlo’

Francesco Gianello è deceduto per osteosarcoma al femore, il ricorso alle cure alternative. La sua storia ha scosso l’Italia, riacceso il dibattito sulle cure alternative e messo sotto accusa il mondo delle pseudoterapie. Francesco Gianello aveva 14 anni quando è morto nel 2024 a Vicenza per un osteosarcoma al femore. Oggi i suoi genitori, Luigi Gianello e Martina Binotto, sono imputati davanti alla Corte d’Assise con l’accusa di omicidio con dolo eventuale: secondo la Procura avrebbero ritardato volontariamente le cure oncologiche, affidando il figlio a pratiche prive di basi scientifiche, ispirate al cosiddetto metodo Hamer. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Francesco Gianello morto a 14 anni di tumore, i genitori a processo: ‘Non volevamo ucciderlo’

Corriere della Sera. . Guardo la foto di Francesco Gianello che mi hanno messo davanti i suoi genitori, Luigi Gianello e Martina Binotto, e sul volto del ragazzo proietto quello che provo mentre li ascolto. Compassione, per l’incubo in cui si sono trovati. Rabbia, - facebook.com Vai su Facebook

Francesco Gianello, morto a 14 anni per un tumore al femore curato con l'argilla: mamma e papà imputati per omicidio. «Fu trattato con il Metodo Hamer» - Il suo tumore era stato curato con l'argilla dai genitori del 14enne che avevano deciso di ritardare le cure per la malattia oncologica del figlio adolescente. Scrive ilgazzettino.it

Francesco Gianello, morto a 14 anni di tumore: i genitori imputati per omicidio. «Fu curato con il Metodo Hamer, non fate come noi» - Aveva solo 14 anni, e un tumore che – con una diagnosi e una terapia tempestiva – forse avrebbe potuto combattere. Riporta ilmattino.it

Francesco morto a 14 anni per un tumore curato con l'argilla, i genitori: "State alla larga dal metodo Hamer" - Si erano affidati a un medico che li aveva indirizzati sulla medicina alternativa ... Riporta today.it