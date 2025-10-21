Francesco Boccia a TPI | Nessuno indebolirà il nuovo corso del Pd La stagione della destra finirà
Francesco Boccia, questo colloquio non può che partire dal vile attentato subito da Sigfrido Ranucci. Che idea si è fatto? «L’attentato contro Sigfrido Ranucci è un colpo alla libertà di tutti. Colpire chi cerca la verità significa provare a spegnere la voce della democrazia. Ranucci incarna il giornalismo coraggioso, libero, al servizio dei cittadini. A lui va la nostra solidarietà e la nostra gratitudine per il servizio pubblico che Report compie, ma anche l’impegno a difendere chi ogni giorno rischia per informare. Un Paese che non protegge i suoi giornalisti smette di essere libero». Facciamo un punto sulle Regionali. 🔗 Leggi su Tpi.it
