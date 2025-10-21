Francesca Vecchioni | Quando ho fatto coming out sembrava che gli omosessuali non esistessero Oggi sogno una scuola che insegni l’amore non la paura della differenza

Con la sua fondazione Diversity, Francesca Vecchioni cerca di sensibilizzare e abbattere gli stereotipi su temi come diversità e inclusione. Una sfida che deriva dal suo vissuto, prima come figlia e poi come madre di due bambine adolescenti. Ecco cosa ci ha raccontato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Francesca Vecchioni: «Quando ho fatto coming out, sembrava che gli omosessuali non esistessero. Oggi sogno una scuola che insegni l’amore, non la paura della differenza»

