Francesca Chillemi un messaggio d’amore rompe il silenzio social
Dopo mesi di silenzio e di voci sulla presunta maternità, Francesca Chillemi è tornata a parlare — seppur indirettamente — della sua vita privata, condividendo su Instagram un messaggio di compleanno per il compagno Eugenio Grimaldi. L’attrice, nota per la sua estrema riservatezza, ha pubblicato una foto di coppia accompagnata dalle parole “Happy Birthday My Love”, un gesto intimo che ha sorpreso i fan e acceso nuovamente i riflettori sulla coppia. Un segno d’affetto raro da parte della Chillemi, che da tempo limita le sue apparizioni online a momenti professionali e pubblici. L’indizio sul red carpet e le voci sulla nascita della figlia. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
