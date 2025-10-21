Francavilla Fontana arrestata 70enne | accusa in casa fra l’altro 35 chili di hashish e una pistola Carabinieri

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nella mattinata del 18 ottobre 2025, a Francavilla Fontana (BR), i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, con il supporto dei militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi, personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia” e del Nucleo Cinofili Carabinieri di Modugno (BA), nel corso di un mirato servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di droga e armi, hanno tratto in arresto in flagranza di reato una 70enne del luogo, già nota alle Forze dell’Ordine. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Francavilla Fontana, arrestata 70enne: accusa, in casa fra l’altro 35 chili di hashish e una pistola Carabinieri

