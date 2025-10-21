Fotoreporter di guerra a Nonantola il pluripremiato docu In prima linea con gli autori
Un appuntamento imperdibile per riflettere sulla realtà dei conflitti e sul ruolo sociale di chi li documenta.Giovedì prossimo 23 ottobre nell’ambito dei Nonantola Film Special - al Cinema Teatro Troisi di Nonantola - avrà luogo la serata-evento dal titolo ‘Uno sguardo dal fronte – Storie di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
