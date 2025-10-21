FOTO- Un albero per la salute | ficus di Falcone al Frangipane

Tempo di lettura: 2 minuti Una talea del ficus proveniente dalla casa palermitana di Giovanni Falcone è stata piantata questa mattina nel giardino dell’ Ospedale di Ariano Irpino. L’iniziativa “Un Albero per la salute” è stata promossa dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità e la FADOI (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti), insieme all’ Azienda Sanitaria Locale di Avellino quale gesto simbolico per sensibilizzare sulla necessità di considerare “ una sola salute ”, attraverso un approccio One Health che riconosce come la salute degli esseri umani, degli animali e dell’ambiente siano legati indissolubilmente tra loro e siano interdipendenti in modo sostenibile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO- “Un albero per la salute”: ficus di Falcone al Frangipane

Leggi anche questi approfondimenti

#Tempio. Nell'ambito del progetto "Un albero per la salute", i Carabinieri Forestali piantano alberi della macchia mediterranea all'ospedale Paolo Dettori - facebook.com Vai su Facebook

AOR SAN CARLO PRESENTA 3^ EDIZIONE DI “UN ALBERO PER LA SALUTE” NELL’OSPEDALE DI MELFI - X Vai su X

Via biglietti e foto dall'albero Falcone, il piano per salvare il ficus simbolo dell'antimafia - La prossima settimana inizieranno le analisi per valutare le condizioni dell'arbusto davanti al condominio di Palermo che fu del magistrato ucciso nella strage di Capaci. Riporta rainews.it

Come sta l’albero più grande d’Europa - Da vicino si fa una certa fatica a capire dove inizia e dove finisce l’enorme ficus magnolioide dell’orto botanico di Palermo: è imponente, alto circa 30 metri, ha 44 fusti e una chioma estesa per ... Secondo ilpost.it

Ficus di oltre 5 metri piantato nelle aiuole di fronte al Comune di Sorrento - Un albero della specie «Ficus australis» è stato piantato oggi in piazza Sant’Antonino, nel cuore di Sorrento. Secondo ilmattino.it