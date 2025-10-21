Tempo di lettura: 2 minuti Con l’arrivo dell’autunno e delle prime piogge, in città torna al centro dell’attenzione il tema della manutenzione stradale, un problema che da anni affligge non solo le zone periferiche, ma anche il centro cittadino, e non solo alla celberrima Via Dorso. Le precipitazioni delle ultime ore hanno nuovamente evidenziato le difficoltà strutturali della rete viaria cittadina: buche, avvallamenti ristagni d’acqua anche a causa della scarsa manutenzione delle caditoie, rendono spesso complicato il transito di veicoli e pedoni, con rischi anche per la sicurezza. Ogni volta che piove, la città si trasforma in una trappola per automobilisti e pedoni: l’acqua ristagna, il manto stradale cede e il traffico va in tilt. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ Strade dissestate, ora tocca al Commissario Perrotta