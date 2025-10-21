FOTO L’Archeoclub e il giorno dei Sanniti
Tempo di lettura: 3 minuti L ’Archeoclub di Benevento, seguendo la recente tendenza a dedicare alcuni giorni a ricorrenze civili locali o internazionali, nel 2019 scelse la data del 25 ottobre come giornata simbolo per la storia di Benevento, denominandola “Il giorno dei Sanniti”. La scelta di questa data fu dettata da due concordanze, una civile e una religiosa. Quella religiosa è legata dall’arrivo a Benevento del corpo di San Bartolomeo, nell’anno 838. Da allora, per Benevento, fu quello il giorno nel quale si festeggiava il santo patrono della città. La ricorrenza civile è invece legata alla creazione della provincia di Benevento, che avvenne con un decreto firmato il 25 ottobre del 1860. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
