FOTO Impianto multi materiale operativo a gennaio 2026 | tratterà 12.000 tonnellate di rifiuti
Tempo di lettura: 3 minuti Un passo avanti per l’efficienza della filiera dei rifiuti in città e provincia. L’impianto di selezione del multi materiale di contrada Olivola entrerà in funzione dal gennaio 2026 e tratterà circa 12.000 tonnellate di rifiuti multi materiale leggero: la nuova infrastruttura è stata presentata questa mattina nel corso di un convegno in contrada Olivola dal titolo “Da rifiuto a risorsa”, promosso da Asia, la società che per conto del Comune si occupa della gestione rifiuti a Benevento. L’impianto, finanziato con oltre 3,2 milioni di euro a fondo perduto nell’ambito del PNRR, consentirà la separazione di carta, cartone e imballaggi misti provenienti dalla raccolta differenziata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
