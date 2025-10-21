FOTO Fidapa Benevento nominata la nuova presidente nel segno della leadership femminile
Tempo di lettura: 3 minuti Passaggio di consegne per la Fidapa sannita. Questo pomeriggio nella sede di Confiudstria la ‘past president’ Rossella Del Prete ha affidato la conduzione dell’associazione di imprenditorialità femminile alla nuova presidente Carmen Coppola, che non è una neofita: infatti l’assessore alla Giunta Mastella aveva già esercitato lo stesso ruolo 10 anni fa. Per solennizzare il passaggio di consegne, questo pomeriggio in Confiundstria erano presenti il Prefetto Rafaella Moscarella, la futura (si insedierà il prossimo 3 novembre) Rettrice dell’Università degli Studi Maria Moreno, la direttrice di Confindustria Anna Pezza e la vice presidente Clementina Donisi ed il sindaco Clemente Mastella. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
La FIDAPA BPW Italy – Sezione di Benevento terrà martedì 21 ottobre 2025, alle ore 16:30, presso la sede di Confindustria Benevento (Piazza Risorgimento 6), la cerimonia del passaggio delle consegne tra la presidente uscente Rossella Del Prete (biennio