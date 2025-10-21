Tempo di lettura: 3 minuti Passaggio di consegne per la Fidapa sannita. Questo pomeriggio nella sede di Confiudstria la ‘past president’ Rossella Del Prete ha affidato la conduzione dell’associazione di imprenditorialità femminile alla nuova presidente Carmen Coppola, che non è una neofita: infatti l’assessore alla Giunta Mastella aveva già esercitato lo stesso ruolo 10 anni fa. Per solennizzare il passaggio di consegne, questo pomeriggio in Confiundstria erano presenti il Prefetto Rafaella Moscarella, la futura (si insedierà il prossimo 3 novembre) Rettrice dell’Università degli Studi Maria Moreno, la direttrice di Confindustria Anna Pezza e la vice presidente Clementina Donisi ed il sindaco Clemente Mastella. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ Fidapa Benevento, nominata la nuova presidente nel segno della leadership femminile