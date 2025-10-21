Forza l' ingresso e porta via denaro e mance furto in una pizzeria
Un furto è stato commesso, ieri mattina, a Nocera Superiore, presso la pizzeria “Madison”. Lo racconta Telenuova. Un uomo, poco prima delle nove. si è introdotto nell’attività di via Nazionale forzando l’ingresso e dirigendosi alla cassa, dove le telecamere di videosorveglianza lo hanno ripreso. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
