Forza in pieno giorno la cassa automatica di una lavanderia e ruba l’incasso | incastrato dalle telecamere

Forza la cassa automatica della lavanderia e ruba l'incasso. Denunciato un 33enne dai carabinieri.L'uomo è entrato in pieno giorno all’interno di una lavanderia “self” aperta 24 ore su 24, dove è riuscito ad asportare il modesto incasso della mattinata forzando la cassa automatica. I Carabinieri. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

