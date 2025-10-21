Forum City Vision menzione speciale per Piacenza su innovazione urbana e sostenibilità sociale

Piacenza ha ricevuto una menzione speciale tra le buone pratiche nazionali nel corso di City Vision 2025 a Padova, l’evento dedicato all’innovazione urbana e alla transizione sostenibile delle città. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

