Forum City Vision menzione speciale per Piacenza su innovazione urbana e sostenibilità sociale

Ilpiacenza.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Piacenza ha ricevuto una menzione speciale tra le buone pratiche nazionali nel corso di City Vision 2025 a Padova, l’evento dedicato all’innovazione urbana e alla transizione sostenibile delle città. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

