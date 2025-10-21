Fortnite rumor | in arrivo un crossover con I Simpson e una mappa completa di Springfield

Stando a indiscrezioni emerse dai più recenti datamine, Fortnite potrebbe lanciare una mini-stagione dedicata a I Simpson, con una mappa di Springfield realizzata in cel-shading e suddivisa in aree che riproducono i luoghi simbolo della serie animata. Al momento non ci sono conferme ufficiali da parte di Epic Games; si tratta di rumor da considerare con la dovuta cautela. Indice. Fortnite x I Simpson – Cosa dicono i leak. Perché il crossover è plausibile. Cosa aspettarsi se l’evento sarà reale. FAQ Fortnite x I Simpson. Fortnite x I Simpson – Cosa dicono i leak. Le segnalazioni raccolte dai principali leaker della community indicano che l’evento andrebbe oltre le semplici skin: la Battle Royale verrebbe ambientata interamente a Springfield, con punti di interesse riconoscibili e un look grafico coerente con l’estetica del cartoon. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

