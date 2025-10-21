forte ondata di maltempo su massa carrara salvata una famiglia le strade sono fiumi

Massa Carrara, 21 ottobre 2025 – Un forte maltempo si è abbattuto dall’alba di oggi, 21 ottobre, su Massa Carrara e provincia. Dalle prime luci della giornata squadre dei vigili del fuoco sono impegnate per soccorsi dovuti alla forte pioggia. Tantissimi gli allagamenti dovuti alla potenza del nubifragio. Lungo la via Aurelia, in località Fossone, una famiglia è stata salvata dai pompieri dopo che era rimasta bloccata in casa per lo straripamento di un canale. Disagi anche a Massa. Sia a massa che a Carrara le scuole per oggi saranno chiuse. Il comune di Carrara fa sapere in una nota che “in seguito della forte ondata di maltempo che ha colpito il territorio comunale un’ordinanza dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado (pubbliche e private) del territorio, compreso l’Accademia di Belle Arti; la sospensione del servizio di trasporto scolastico; la sospensione di tutte le manifestazioni e attività di intrattenimento e sportive aperte al pubblico svolte all’aperto; la chiusura dei parchi pubblici cittadini; la chiusura delle aree aperte degli impianti sportivi cittadini; la chiusura dei cimiteri comunali; la sospensione di tutte le manifestazioni commerciali su area pubblica; la chiusura dei centri Ludicamente e Verde Magico; la chiusura dei musei cittadini”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

