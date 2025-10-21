FORTE BIRRA – OKTOBERFEST 2025 Tre giorni di birra artigianale street food e musica nello scenario unico di Forte Antenne
Beer Park e Forte Antenne presentano la prima edizione di Forte Birra - Oktoberfest, in programma dal 24 al 26 ottobre 2025 nella straordinaria cornice del Forte Antenne (Via del Forte Antenne 12, 00199 Roma RM). LA PRIMA VOLTA DI FORTE BIRRA Per la prima volta le mura storiche di Forte Antenne ospitano un festival interamente dedicato alla birra artigianale, con l'energia e l'allegria tipiche dell'Oktoberfest. Tre giorni di brindisi, divertimento e gusto, pensati per appassionati di birra e non solo. SEI BIRRIFICI ARTIGIANALI Al centro dell'evento ci saranno sei birrifici italiani, pronti a spillare le loro migliori creazioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it
