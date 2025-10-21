Formazioni Psv-Napoli ci sono McTominay Lucca e Buongiorno

Sono ufficiali le scelte di Conte e Bosz per la gara di Champions di questa sera tra il Psv e il Napoli, valida per la terza giornata della fase a gironi della Champions League. PSV (4-3-3): Kovar; Salah-Eddine, Gasiorowski, Obispo, Mauro Junior; Veerman, Schouten, Saibari; Perisic, Man, Til. All. Peter Bosz NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Zambo Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. All. Antonio Conte ARBITRO: Daniel Siebert (Germania) L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Formazioni Psv-Napoli, ci sono McTominay, Lucca e Buongiorno

