Formazione continua gratuita e certificata grazie al progetto Edvance dell’Università di Pisa
Una innovazione nella formazione continua che parte dalle università. Sono disponibili on line corsi gratuiti e certificati su temi strategici per l’innovazione e la crescita professionale: cybersecurity, intelligenza artificiale, analisi dei dati, comunicazione sanitaria, ma anche sostenibilità. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
