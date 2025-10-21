Formazione continua gratuita e certificata grazie al progetto Edvance dell’Università di Pisa

Pisatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una innovazione nella formazione continua che parte dalle università. Sono disponibili on line corsi gratuiti e certificati su temi strategici per l’innovazione e la crescita professionale: cybersecurity, intelligenza artificiale, analisi dei dati, comunicazione sanitaria, ma anche sostenibilità. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

