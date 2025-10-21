Formazione continua gratuita e certificata con il progetto Edvance dell’Università

Pisa, 21 ottobre 2025 – Una innovazione nella formazione continua che parte dalle università. Sono disponibili on line corsi gratuiti e certificati su temi strategici per l’innovazione e la crescita professionale: cybersecurity, intelligenza artificiale, analisi dei dati, comunicazione sanitaria, ma anche sostenibilità digitale, economia, management, tecnologie per i beni culturali e competenze trasversali. Questa opportunità è resa possibile grazie a Edvance, uno dei tre digital education hub nazionale che riunisce 17 università italiane, tra cui l’Università di Pisa. Edvance promuove una formazione di qualità, gratuita e accessibile, mettendo a disposizione oltre 200 corsi online per chi desidera aggiornare le proprie competenze o acquisirne di nuove, indipendentemente dal titolo di studio o dalla professione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Formazione continua gratuita e certificata con il progetto Edvance dell’Università

