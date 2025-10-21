Formazione continua gratuita e certificata con il progetto Edvance dell’Università
Pisa, 21 ottobre 2025 – Una innovazione nella formazione continua che parte dalle università. Sono disponibili on line corsi gratuiti e certificati su temi strategici per l’innovazione e la crescita professionale: cybersecurity, intelligenza artificiale, analisi dei dati, comunicazione sanitaria, ma anche sostenibilità digitale, economia, management, tecnologie per i beni culturali e competenze trasversali. Questa opportunità è resa possibile grazie a Edvance, uno dei tre digital education hub nazionale che riunisce 17 università italiane, tra cui l’Università di Pisa. Edvance promuove una formazione di qualità, gratuita e accessibile, mettendo a disposizione oltre 200 corsi online per chi desidera aggiornare le proprie competenze o acquisirne di nuove, indipendentemente dal titolo di studio o dalla professione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
Ha preso avvio in questi giorni presso la sede di Fondazione A.I.B. ISFOR Formazione continua, il Corso “Intelligenza Artificiale nei processi organizzativi e sociosanitari tipici delle case di cura” offerto dalla Fondazione a tutti i responsabili e coordinatori dei se - facebook.com Vai su Facebook
Anpas Sassofortino, formazione continua per volontari: «Sempre pronti alle emergenze» - Il Giunco - X Vai su X
Formazione continua gratuita e certificata con il progetto Edvance dell’Università - Cybersecurity, intelligenza artificiale, data analysis, comunicazione sanitaria e molto altro: oltre 200 percorsi online accessibili con SPID e con attestato digitale immediato ... lanazione.it scrive
Formazione continua gratuita e certificata grazie al progetto Edvance dell’Università di Pisa - Sono disponibili on line corsi gratuiti e certificati su temi strategici per ... Da gonews.it
Formazione sul digitale gratuita e certificata per giovani con disabilità - Consentire anche a persone con disabilità tra i 18 ed i 35 anni di avere accesso ad un lavoro più qualificato ed in particolare di avere l'opportunità di entrare nel mondo digitale attraverso corsi ... Da ansa.it