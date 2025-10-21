Forlì va alla sfida contro Pineto i biglietti in prevendita
Sette punti in tre partite e la voglia di continuare a dimostrare di poter restare tra le grandi. Il Forlì sabato alle 20.30 allo stadio "Tullo Morgagni" ospita il Pineto, in una sfida valida per l’11° giornata di serie C Girone B. Per i sostenitori del Forlì e residenti in provincia di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Career-high in Serie A2 per il classe 2006 ! Forlì esce sconfitta per 82 a 87 nella sfida interna con Scafati ma il prodotto delle giovanili di casa mette insieme lo stesso degli ottimi numeri: 10 punti (4/6 da due, 0/1 da tre e 2/3 ai TL), per ora il - facebook.com Vai su Facebook
RSR Sebastiani Rieti–Forlì: aperta la biglietteria per la sfida del 5 ottobre al PalaSojourner - X Vai su X