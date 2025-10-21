Forlì va alla sfida contro Pineto i biglietti in prevendita

Forlitoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sette punti in tre partite e la voglia di continuare a dimostrare di poter restare tra le grandi. Il Forlì sabato alle 20.30 allo stadio "Tullo Morgagni" ospita il Pineto, in una sfida valida per l’11° giornata di serie C Girone B. Per i sostenitori del Forlì e residenti in provincia di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Forl236 Sfida Contro Pineto