Ford inaugura la prima carrozzeria in un istituto scolastico italiano
(Adnkronos) – Ford Italia ha inaugurato oggi una carrozzeria all’avanguardia presso l’Istituto Professionale “De Amicis-Cattaneo” di Roma, nel quartiere Testaccio. Si tratta della prima carrozzeria in Italia realizzata da una casa automobilistica all’interno di un istituto scolastico. L’iniziativa, che unisce formazione, innovazione e inclusione, offre agli studenti un percorso tecnico-professionale di alto livello, con strumentazioni moderne . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
