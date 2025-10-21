Ford inaugura la prima carrozzeria in un istituto scolastico italiano

Periodicodaily.com | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Ford Italia ha inaugurato oggi una carrozzeria all’avanguardia presso l’Istituto Professionale “De Amicis-Cattaneo” di Roma, nel quartiere Testaccio. Si tratta della prima carrozzeria in Italia realizzata da una casa automobilistica all’interno di un istituto scolastico. L’iniziativa, che unisce formazione, innovazione e inclusione, offre agli studenti un percorso tecnico-professionale di alto livello, con strumentazioni moderne . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

ford inaugura prima carrozzeriaFord inaugura a Roma la prima carrozzeria scolastica in Italia - Cattaneo di Roma, formando i tecnici del futuro con tecnologie di ultima generazione. Lo riporta motori.quotidiano.net

ford inaugura prima carrozzeriaFord, il futuro tra le mani. A Roma nasce la prima carrozzeria in una scuola italiana - tech realizzato dall'Ovale Blu per formare i tecnici del futuro ... Da ilfattoquotidiano.it

ford inaugura prima carrozzeriaFord: antichi mestieri e tecnologie del futuro per gli studenti della Generazione Z - Nella nuova carrozzeria inaugurata da Ford Italia all’interno dell’Istituto Professionale De Amicis- Lo riporta lautomobile.aci.it

Cerca Video su questo argomento: Ford Inaugura Prima Carrozzeria