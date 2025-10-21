Ford il futuro tra le mani A Roma nasce la prima carrozzeria in una scuola italiana
A Testaccio, nel cuore di Roma, c’è un luogo dove dove i giovani tornano a sporcarsi le mani di lavoro e futuro. È l’ Istituto di Istruzione Superiore “De Amicis-Cattaneo”, dove Ford Italia ha inaugurato una carrozzeria all’avanguardia: un laboratorio che unisce formazione e impresa, pensato per formare i tecnici di domani. Si tratta di un progetto unico nel suo genere: è la prima carrozzeria che nasce all’interno di una scuola italiana. Un’iniziativa che rientra nella Ford Youth Academy, nata nel 2021 per creare ponti tra aziende, istituti tecnici e istituzioni. Dopo anni di inattività, i locali dell’officina sono tornati a vivere grazie a una r istrutturazione completa curata da Ford, che ha fornito attrezzature e tecnologie di ultima generazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
