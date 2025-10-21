Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio della serie turca, in onda nel primo pomeriggio di Canale 5 dal lunedì al venerdì Nuovo appuntamento domani su Canale 5 con Forbidden Fruit, la dizi turca in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14.20. Nell' episodio di mercoledì 22 ottobre Zeynep scoprirà che Alihan ed Ender hanno chiesto l'affidamento esclusivo di Erim: la ragazza è distrutta, convita che una scelta tanto importante comporti solo una cosa, cioè che Alihan stavolta abbia chiuso definitivamente con lei. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata. Dov'eravamo rimasti Zehra è finita al centro di uno scandalo: le sue foto da ubriaca sono state pubblicate da una rivista e hanno fatto il giro . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Forbidden Fruit, anticipazioni 22 ottobre: Zeynep sconvolta per la scelta di Alihan