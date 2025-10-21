Forbidden Fruit Anticipazioni 22 ottobre 2025 | Zeynep fa una scoperta che le spezza il cuore Ecco quale

Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda il 22 ottobre 2025 su Canale 5 rivelano che Zeynep sta per entrare a conoscenza dell'ennesima mossa di Ender ed Alihan, e non la prenderà per niente bene. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Forbidden Fruit Anticipazioni 22 ottobre 2025: Zeynep fa una scoperta che le spezza il cuore. Ecco quale...

«Zehra è finita su tutte le prime pagine, non so come affrontare tutto questo», è il pensiero che riecheggia in famiglia quando Halit si trova a gestire la tempesta mediatica che ha travolto la figlia. Nel prossimo episodio di Forbidden Fruit, in onda domani alle 14 Vai su Facebook

Forbidden fruit: trama settimanale dal 20 al 24 ottobre 2025

