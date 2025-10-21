Nuovo appuntamento oggi – martedì 21 ottobre – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Le foto di Zehra ubriaca sono su tutti i giornali: la donna ha esagerato con l’alcol a un evento e i giornalisti non si sono fatti sfuggire l’occasione di gridare allo scandalo. Negli articoli pubblicati si dice anche che Zehra ha trovato un nuovo fidanzato. La notizia si diffonde velocemente e il risveglio per la donna è traumatico. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 63 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Forbidden fruit 2, replica puntata del 21 ottobre in streaming | Video Mediaset