Forbidden fruit 2 replica puntata del 21 ottobre in streaming | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – martedì 21 ottobre – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Le foto di Zehra ubriaca sono su tutti i giornali: la donna ha esagerato con l’alcol a un evento e i giornalisti non si sono fatti sfuggire l’occasione di gridare allo scandalo. Negli articoli pubblicati si dice anche che Zehra ha trovato un nuovo fidanzato. La notizia si diffonde velocemente e il risveglio per la donna è traumatico. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 63 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Scopri altri approfondimenti
«Non si erano sposati per amore. » Questa frase risuona nella testa di Zeynep mentre cerca di fare i conti con la realtà che le sta crollando addosso. Nella puntata di Forbidden Fruit che andrà in onda il 22 ottobre 2025 su Canale 5, la giovane viene a sapere - facebook.com Vai su Facebook
Forbidden fruit: trama settimanale dal 20 al 24 ottobre 2025 #forbiddenfruit #soap - X Vai su X
Forbidden fruit 2, replica puntata del 20 ottobre in streaming | Video Mediaset0 - Il Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming ... Lo riporta superguidatv.it
Forbidden fruit 2, replica puntata del 22 settembre in streaming | Video Mediaset0 - Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming ... Lo riporta superguidatv.it
Forbidden Fruit episodi 2^ stagione: Zeynep ferma la partenza di Tasdemir per l'America - Nel corso delle puntate turche di Forbidden Fruit, in programma prossimamente su Canale 5, Zeynep annullerà le nozze con Dundar, dopo aver scoperto che Alihan Tasdemir è stato incastrato da Ender ... Lo riporta it.blastingnews.com