FontinaMI il formaggio simbolo della Valle d’Aosta sbarca a Milano

Milano, 21 ottobre 2025 – Quinta edizione e dodici ristoranti convolti: torna da lunedì 3 a domenica 16 novembre, "FontinaMI", l'evento che il celebra fo rmaggio valdostano in un viaggio sensoriale che unisce tradizione alpina e creatività metropolitana. Organizzato dal Consorzio Produttori e Tutela della Dop Fontina, in collaborazione con l’alta ristorazione milanese, è diventato un appuntamento molto atteso dai milanesi. I ristoranti che partecipano a questa edizione sono: Bela Tusa (zona Isola), Bottega Lucia (Wagner), Bu:r di Eugenio Boer (Crocetta), CIZ Cantina &Cucina (Risorgimento), Daniel Canzian (Moscova), Il Liberty (Garibaldi), Innocenti EvasioniTerrazza Triennale (Triennale), Locanda alla Scala (Brera), Osteria Brunello (Garibaldi), RAW Restaurant (Porta Romana), Ratanà (Isola), Stendhal (Brera). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

