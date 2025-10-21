Fontana | Incolumità dei lavoratori non sia solo un dovere inderogabile ma anche un diritto che va sempre protetto Il cambiamento parte dalla scuola

La Camera dei deputati ha ospitato la seconda edizione degli Stati generali su salute e sicurezza sul lavoro, un appuntamento volto a riaffermare l’impegno delle Istituzioni nella tutela dei lavoratori. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Erano in cinque su un’auto e stavano tornando da una festa di compleanno. Si sono schiantati contro una fontana. Tre sono morti, avevano vent’anni. Un altro è ricoverato con fratture in varie parti del corpo. Da quello che resta della macchina e dalla dinamica Vai su Facebook

Milano, Fontana difende il lavoro di Pazzali in Fiera: «Risultati eccellenti». E replica a Forza Italia: «Tutti credono che il passato sia più bello...» - Con l'arrivo di Giovanni Bozzetti in Fondazione Fiera Milano «si apre una nuova presidenza, si apre una nuova governance. Scrive milano.corriere.it

A. Fontana, 'stupito che centrodestra non sia garantista su Pazzali' - "Io sono garantista e quindi mi stupisco che anche il resto della coalizione non lo sia, perché il garantismo è uno dei fondamenti del centrodestra che si distingue con grande orgoglio dal ... Si legge su ansa.it

Fontana, non so se sia un'esigenza rifare la legge elettorale - l'importante che la legge dia degna rappresentanza ai gruppi che raggiungono una certa soglia e che dia la possibilità di ... Come scrive ansa.it