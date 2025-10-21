Fondo perduto e finanziamenti agevolati alle imprese per lo sviluppo dei territori | convegno ad Agropoli
Proseguono i convegni tematici atti a presentare le opportunità per lo sviluppo strategico dei territori mediante l’utilizzo di Finanziamenti Agevolati di Stato e un uso concreto dei Fondi PNRR in termini di Autoimpiego e Autoimprenditorialità. Il prossimo 23 ottobre, a partire dalle ore 16.30. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Incentivi a fondo perduto per il rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli esclusivamente elettrici a batteria (PNRR M2, C2, I 4.5) Dotazione finanziaria 597 milioni di euro Le richieste saranno gestite tramite una piattaforma info - facebook.com Vai su Facebook
Contributo a fondo perduto per gestori di piscine: domande dal 27 ottobre Al via la piattaforma del Dipartimento per lo Sport per le ASD e SSD con impianti natatori. Trenta giorni di tempo per presentare le istanze https://gdc.ancidigitale.it/contributo-a-f - X Vai su X
Contributo a fondo perduto per imprenditrici di Varese con figli under 14 o parenti con disabilità - Come funziona e come fare domanda per il contributo a fondo perduto per imprenditrici di Varese con figli under 14 o parenti con disabilità ... Riporta ticonsiglio.com
Bonus agricoltura a fondo perduto fino a 480.000 euro, ecco beneficiari e lavori - Disponibile un bonus agricoltura di importo fino a 480. Come scrive money.it
Bonus PMI, fino a 150.000 euro a fondo perduto per innovazione - Dal 24 ottobre è possibile presentare istanza per accedere al Bonus PMI riservato alle imprese che fanno innovazione. Segnala money.it