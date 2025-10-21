Fondazione Valenzi ripubblica il portfolio Immagini da due rivoluzioni e riapre la mostra dedicata alle opere di Maurizio Valenzi

ristampa del “portfolio” con le immagini della Rivoluzione francese e della Rivoluzione partenopea . Parleranno della pubblicazione, dopo i saluti di Lucia Valenzi, lo storico Carmine Pinto e la curatrice d’arte Olga Scotto di Vettimo. Per il 2025 la Fondazione ha ripubblicato il portfolio dal titolo “ Maurizio Valenzi. Immagini da due rivoluzioni “: la cartella consiste in 22 tavole che riproducono le opere di Maurizio Valenzi realizzate per il Bicentenario della Rivoluzione francese (1789 – 1989) ed esposte per la prima volta al Palais de l’Europe di Strasburgo nel 1989. Le pitture illustrano prevalentemente momenti della Rivoluzione Partenopea del 1799. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

