Fondazione Toscanini e Davines insieme | parte il progetto Ecosound
La Stagione Concertistica 2025–2026 della Filarmonica Arturo Toscanini, in programma all’Auditorium Paganini di Parma, ospita il progetto Ecosounds – La Natura suona. Dieci compositori contemporanei sono stati invitati a riflettere sul tema della natura e dell’ambiente attraverso nuove opere. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
#ViverÈParma atto secondo! Carnet di eventi speciali a ingresso scontato per studentesse e studenti #unipr. Partner ArcheoVea Impresa Culturale, Fondazione Teatro Due, Fondazione Teatro Regio, La Toscanini, Lenz Fondazione, Parma Calcio 1913, Zebre - X Vai su X
La Toscanini Academy – Ensemble in “Un profondo viaggio musicale attraverso l’acqua” Sala del Carmine, Comune di Massa Lombarda Giovedì 9 ottobre – ore 21:00 Dalle profondità del mare alle sorgenti dei fiumi, l’acqua diventa filo conduttore di un - facebook.com Vai su Facebook
Fondazione Toscanini e Gruppo Davines insieme nel progetto "Ecosounds, la natura suona" - La Stagione Concertistica 2025–2026 della Filarmonica Arturo Toscanini, in programma all’Auditorium Paganini di Parma, ospita il progetto Ecosounds – La Natura suona, in un’iniziativa che unisce music ... Secondo parmatoday.it