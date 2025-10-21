Fondazione Banca Centro Al via la prima edizione di ’Cultura al Centro’

Fondazione Banca Centro si presenta per la prima volta alla città e dà il via alle sue attività in grande stile con ‘Cultura al centro’, un intero fine settimana con iniziative gratuite in musei, luoghi della cultura e percorsi aperti al pubblico. Il 25 e 26 ottobre l’appuntamento sarà in cinque città umbre e toscane, tra cui Siena e Asciano. "Abbiamo voluto costituire la Fondazione per essere più vicini ai territori - spiega Florio Faccendi, presidente di Fondazione Banca Centro e vice presidente della Banca –. Nel 2022 Banca Centro ha incorporato una banca con sede a Montecatini, che aveva una Fondazione costituita nel 2011 e destinata ad attività in campo culturale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

