Fondali distrutti per la pesca abusiva di datteri 35 arresti | Ho spaccato tutto

Le indagini, secondo gli inquirenti, avrebbero portato alla luce un'attività tra le più devastanti per il fondale marino. Sarebbe questo il risultato di un'inchiesta della Procura di Trani che questa mattina ha visto un'operazione condotta dalla capitaneria di porto di Molfetta. Gli arresti sono. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Approfondisci con queste news

L'Unione Sarda. Crowded House · Don't Dream It's Over. Un suggestivo avvistamento nei fondali di Simius (Villasimius): una splendida medusa Cassiopea accompagnata da due piccoli pesciolini che nuotano attorno a lei in un perfetto rapporto di simbiosi. Il v - facebook.com Vai su Facebook

Pesca abusiva di datteri di mare, scatta il blitz a nord di Bari: misure cautelari - Nell'area nord di Bari è in corso l'esecuzione di misure cautelari personali e reali a carico di un'organizzazione dedita alla pesca abusiva di datteri di mare da parte dei militari della Guardia ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

Fondale marino devastato per pescare i datteri, 57 indagati - Militari della Guardia costiera stanno eseguendo misure cautelari a carico di un gruppo che avrebbe pescato in modo abusivo datteri di mare devastando il fondale marino a largo delle coste di Molfetta ... Scrive ansa.it

Pesca abusiva, sequestrate reti illegali e attrezzi pericolosi - Un consistente quantitativo di reti e attrezzi da pesca sono stati sequestrati dai militari dell’Ufficio circondariale marittimo di Cesenatico, perché collocati abusivamente in mare sottocosta. Si legge su msn.com