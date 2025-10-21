Fondali devastati per la pesca abusiva dei datteri a Molfetta 35 arresti | Ecosistema a rischio

In totale 57 indagati per procurato disastro ambientale. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Trani, hanno portato anche al sequestro di circa 20 tra attività commerciali, pescherie, box per auto, locali privati e natanti da diporto tra Molfetta e Giovinazzo. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Fondali devastati per la pesca abusiva dei datteri a Molfetta, 35 arresti: “Ecosistema a rischio”

Fondale marino devastato per pescare i datteri, 57 indagati - Militari della Guardia costiera stanno eseguendo misure cautelari a carico di un gruppo che ... Riporta espansionetv.it

Pesca abusiva, sequestrate reti illegali e attrezzi pericolosi - Un consistente quantitativo di reti e attrezzi da pesca sono stati sequestrati dai militari dell’Ufficio circondariale marittimo di Cesenatico, perché collocati abusivamente in mare sottocosta. msn.com scrive

Capri: distruggono rocce e fondale dei Faraglioni per pescare abusivamente, 3 denunce - Una motovedetta d'altura dei carabinieri li ha trovati nello specchio d'acqua dove ... Segnala ilsecoloxix.it