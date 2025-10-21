Fondali devastati per la pesca abusiva dei datteri a Molfetta 35 arresti | Ecosistema a rischio

Repubblica.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In totale 57 indagati per procurato disastro ambientale. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Trani, hanno portato anche al sequestro di circa 20 tra attività commerciali, pescherie, box per auto, locali privati e natanti da diporto tra Molfetta e Giovinazzo. 🔗 Leggi su Repubblica.it

