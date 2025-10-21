Fondale marino danneggiato per pescare i datteri | 57 indagati Attività devastante era diventata prassi – Video

Militari della Guardia costiera hanno eseguito misure cautelari a carico di un gruppo che avrebbe pescato in modo abusivo datteri di mare devastando il fondale marino a largo delle coste di Molfetta, nel Nord Barese. L’accusa a carico dei 57 indagati è procurato disastro ambientale. L’inchiesta ha rivelato “come una attività tra le più devastanti per il fondale marino, era diventata prassi”. Sono 57 gli indagati di cui 54 persone fisiche e tre enti che rispondono di 84 ipotesi di reato tra associazione per delinquere, danneggiamento e deturpamento di beni paesaggistici, inquinamento, disastro ambientale, minacce a pubblico ufficiale e illeciti amministrativi contestati agli enti coinvolti, ha specificato Nitti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

