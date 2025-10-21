Foligno (Perugia), 21 ottobre 2025 – “Ogni vita spezzata nei campi è una ferita per tutta la nostra comunità. Rafforziamo l’alleanza per la sicurezza”. È l’appello dell’assessore regionale all’Agricoltura, Simona Meloni, alla luce degli ennesimi incidenti mortali in agricoltura. Ultimo in ordine di tempo, quello avvenuto a Foligno, dove ha perso la vita Federico Bartolomei, 44 anni, impegnato con il trattore nel terreno di proprietà della famiglia. Il mezzo sul quale lavorava si è ribaltato, schiacciandolo. Tutta la comunità è sconvolta per la tragedia. “Federico era una persona buona, educata”, racconta chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Foligno piange Federico, morto a 44 anni schiacciato dal trattore