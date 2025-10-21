Folgore altra scivolata Prevale la fisicità del Sansepolcro
SANSEPOLCRO 84 FOLGORE FUCECCHIO 68 DUKES SANSEPOLCRO: De Angelis 11, Spillantini 5, Radchenko 12, Bazani 8, Meshvildishvili 2, Menichetti 2, Hassan 14, Della Mora 15, Casini 2, Cascianini, Terrosi 3, Zacchigna 10. All.: Bini. FOLGORE FUCECCHIO: Bonicoli 3, Mbaye 7, Guerriero 1, Galligani 9, Orsini Si. 17, Gazzarrini 8, Orsini St., Carlotti 7, Menichetti 14, Orsucci 2. All.: Gorgeri. Arbitri: Zini di Pistoia e Carboni di Scandicci. Parziali: 20-15; 43-29; 59-46. SANSEPOLCRO – Altro ko esterno per la Folgore Boldrini Selleria che non riesce a dare continuità alla bella vittoria casalinga contro Agliana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Sarà invece il Sud a dover affrontare l’arrivo di una bassa pressione accompagnata da forti piogge - Prevale la fisicità del SansepolcroSANSEPOLCRO 84 FOLGORE FUCECCHIO 68 DUKES SANSEPOLCRO: De Angelis 11, Spillantini 5, Radchenko 12, Bazani 8, Meshvildishvili 2, Menichetti ... Da lanazione.it