Foggia ospita lo show musicale ' Nostalgia ' 90'

Foggiatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il capoluogo dauno si prepara a ospitare ‘il party più forte d’Italia’ dedicato alla musica e all’intrattenimento targato anni ’90.A Foggia l’appuntamento con lo showNostalgia ‘90’ è per sabato 25 ottobre a partire dalle 21.30 in via Lanza (di fronte a piazza Umberto Giordano). L’ingresso è. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

