Foggia c’è Aeroitalia Taranto | mozione per l’aeroporto American Airlines livrea speciale per i cento anni Voli
In consiglio comunale di Taranto ieri è passata la mozione all’unanimità peri voli civili all’aeroporto “Arlotta”. —– Di seguito un comunicato diffuso da Aeroporti di Puglia: Aeroitalia amplia il proprio network con l’avvio delle operazioni dall’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia. A partire dal prossimo 1°novembre, sarà operativo un volo giornaliero Foggia–Milano Malpensa, che garantirà collegamenti quotidiani con uno degli scali più importanti d’Europa. Inoltre, Aeroitalia attiverà due frequenze settimanali sulla tratta Foggia–Torino, con voli in programma ogni lunedì e venerdì, ideali sia per i viaggi di lavoro sia per il turismo. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
