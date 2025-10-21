Focus di Start Romagna sulla sicurezza nel trasporto pubblico un convegno al circuito di Misano
Start Romagna ha scelto la tribuna di Ibe Driving Experience, il salone di Italian Exhibition Group dedicato al trasporto pubblico che alterna le edizioni fra il quartiere fieristico a e Misano World Circuit, per accendere un faro fra gli addetti ai lavori sul tema della sicurezza a bordo dei bus. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il Focus Day ha occupato Ville Ponti con nuove start up pronte a nascere e in cerca di risposte #in evidenza - X Vai su X
FORD FOCUS 1.5 ECOBLUE 120CV AUTOMATICO SW ST-LINE VA IN MOTO! START! ANNO: 07/2021 KM: 225.000 ALIMENTAZIONE: DIESEL KW: 88 CV: 120 CILINDRATA: 1.499 EURO: 6D PREZZO : 5.200€ NETTO AUTOVETTURA CON CAMBIO AUTO Vai su Facebook
Ibe Driving Experience a Misano: Strat Romagna promuove la sicurezza sui mezzi del TPL - Start Romagna ha scelto la tribuna di IBE Driving Experience, il salone di Italian Exhibition Group dedicato al trasporto pubblico che alterna le edizioni fra ... Si legge su chiamamicitta.it
A Misano 140 studenti da Cervia, Cesena e Morciano per parlare con Start Romagna di sicurezza sui bus - Start Romagna sarà protagonista mercoledì 22 ottobre a IBE Driving Experience, il salone di Italian Exhibition Group dedicato al trasporto pubblico, con ... Come scrive ravennanotizie.it
IBE Driving Experience: domani convegno di Start Romagna sulla sicurezza dei mezzi di trasporto pubblico - (FERPRESS) – Misano, 21 OTT – Start Romagna ha scelto la tribuna di IBE Driving Experience, il salone di Italian Exhibition Group dedicato al trasporto pubblico che alterna le edizioni fra il quartier ... ferpress.it scrive