FOCUS – atletica Fabrizio Donato | Oggi l’Italia del triplo è fortissima
Dalla pedana al campo d’allenamento, Fabrizio Donato racconta la sua nuova vita da allenatore e l’orgoglio di guidare una generazione d’oro del salto triplo italiano In questa intervista esclusiva, Donato svela i segreti dietro la crescita di Andrea Dallavalle, l’attenzione e la gestione della pubalgia di Emmanuel Ihemeje Diaz, e il valore di un gruppo che oggi rappresenta il futuro dell’atletica azzurra. Non manca un tuffo nel passato: il ricordo del suo bronzo olimpico di Londra 2012, e una riflessione sincera — “Mi sarebbe piaciuto gareggiare oggi?”. Un viaggio tra tecnica, emozioni e spirito di squadra, con uno dei nomi più importanti dello sport italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
OA Sport. . FOCUS – ATLETICA: intervista esclusiva ad Alberto Cova, campione olimpico, mondiale ed europeo dei 10.000 metri, che ci riporta dentro alle grandi sfide del mezzofondo italiano e internazionale. ? Insieme ad Alice Liverani parleremo di: * Le bat - facebook.com Vai su Facebook